Hexaware Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hexaware Technologies hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hexaware Technologies 6,25 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 38,45 Milliarden INR gegenüber 32,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at