Hexcel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hexcel veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,260 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 493,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 448,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at