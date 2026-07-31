Hexcel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hexcel hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexcel 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexcel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 527,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 484,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at