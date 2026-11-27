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27.11.2026 06:31:29
Hexicon Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hexicon Registered hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 94,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexicon Registered 5,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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