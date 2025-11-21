|
21.11.2025 06:31:44
Hexicon Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hexicon Registered hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexicon Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,150 SEK vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,8 Millionen SEK – ein Plus von 52,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexicon Registered 3,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
