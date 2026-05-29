Hexicon Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hexicon Registered hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Hexicon Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,54 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 87,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at