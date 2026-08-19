Hexing Electrical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hexing Electrical präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexing Electrical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at