Hexing Electrical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hexing Electrical lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 CNY, nach 0,530 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Hexing Electrical im vergangenen Quartal 1,44 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexing Electrical 1,15 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at