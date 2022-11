HEXO präsentierte Quartalsergebnisse

HEXO präsentierte in der am 01.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2022 endete.

Der Umsatz lag bei 42,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 9,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 54,74 Prozent auf 191,10 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 123,50 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,278 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 193,84 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at