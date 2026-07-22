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22.07.2026 06:31:29
Hexpol (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hexpol (B) hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 SEK gegenüber 1,56 SEK im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent auf 5,28 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,58 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 5,28 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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