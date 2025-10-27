Hexpol (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hexpol (B) präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hexpol (B) im vergangenen Quartal 4,69 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexpol (B) 4,98 Milliarden SEK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,46 SEK sowie einem Umsatz von 4,69 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at