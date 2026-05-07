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07.05.2026 06:31:29
Hexpol (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hexpol (B) veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,47 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,38 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,77 Milliarden SEK.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,77 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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