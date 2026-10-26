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26.10.2026 06:31:29
Hexpol (B) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hexpol (B) veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,30 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexpol (B) 1,35 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,30 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,49 SEK sowie einen Umsatz von 5,13 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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