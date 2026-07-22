Hexpol (B) Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hexpol (B) Un hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,16 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,160 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 563,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 516,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at