Hexpol (B) Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hexpol (B) Un hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hexpol (B) Un 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexpol (B) Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 493,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 477,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at