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26.10.2026 06:31:29
Hexpol (B) Un präsentierte Quartalsergebnisse
Hexpol (B) Un hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hexpol (B) Un 0,140 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent auf 549,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 493,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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