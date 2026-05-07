Hexpol (B) Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexpol (B) Un hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,16 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,160 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat Hexpol (B) Un 521,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 504,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at