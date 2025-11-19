Hextar Global Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hextar Global Bhd Registered hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 232,1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 253,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

