Hextar Global Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hextar Global Bhd Registered hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,75 Prozent auf 196,2 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 238,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at