Hextar Global Bhd Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hextar Global Bhd Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Hextar Global Bhd Registered 199,1 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at