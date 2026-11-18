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18.11.2026 06:31:28
Hextar Global Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hextar Global Bhd Registered gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 202,4 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 232,1 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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