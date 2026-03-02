|
Hexza mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hexza hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,2 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
