Hexza stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hexza hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexza im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 13,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 74,35 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,28 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at