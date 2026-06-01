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01.06.2026 06:31:29
Hexza stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hexza lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexza in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,5 Millionen MYR im Vergleich zu 13,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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