18.03.2026 06:31:28

HF Foods Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HF Foods Group lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 308,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HF Foods Group einen Umsatz von 305,3 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,730 USD beziffert. Im Vorjahr hatte HF Foods Group ein Ergebnis je Aktie von -0,920 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HF Foods Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,23 Milliarden USD im Vergleich zu 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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