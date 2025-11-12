HF Foods Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HF Foods Group hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HF Foods Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 307,0 Millionen USD im Vergleich zu 298,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at