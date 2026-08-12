HF Foods Group präsentierte Quartalsergebnisse

HF Foods Group gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte HF Foods Group einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 323,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at