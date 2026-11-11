HF Foods Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HF Foods Group hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HF Foods Group ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 319,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at