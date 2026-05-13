HF Foods Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HF Foods Group hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie generiert.

HF Foods Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 312,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 298,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at