HF Sinclair: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HF Sinclair hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,39 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6,78 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at