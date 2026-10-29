HF Sinclair präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HF Sinclair hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HF Sinclair im vergangenen Quartal 10,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HF Sinclair 7,25 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at