HollyFrontier Aktie

HollyFrontier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHPC / ISIN: US4039491000

18.02.2026 18:17:04

HF Sinclair Slides 12% Over Lower Q4 Sales, CEO Tim Go's Decision To Take Voluntary Leave

(RTTNews) - HF Sinclair Corporation (DINO) shares fell 12.50 percent, declining $7.23 to $50.62 on Wednesday following the company's fourth-quarter results and CEO Tim Go's decision to take voluntary leave of absence from the role.

The stock opened sharply lower at $47.95 compared to the previous close of $57.85 and traded between $47.63 and $53.18 during the session on the New York Stock Exchange. The last reported bid was $50.44 for 30,000 shares, with the ask at $50.33 for 20,000 shares.

Volume surged to 6,387,003 shares, well above the average of 2,569,510. Shares have traded within a 52-week range of $24.66 to $59.33.

For the three months ended December 31, 2025, sales and other revenues totaled $6.46 billion, slightly down from $6.50 billion a year earlier.

The company reported a net loss of $28 million, or $0.16 per share, compared with a net loss of $214 million, or $1.14 per share, in the prior-year quarter, a significant year-over-year improvement.

Meanwhile, the Board has commenced a process to determine what future actions, whether interim or otherwise, should be taken in relation to the position of CEO and President.

Aktien in diesem Artikel

HollyFrontier Corp Registered Shs

