HF Sinclair stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HF Sinclair hat am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,56 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,82 Prozent auf 7,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at