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09.11.2026 06:31:29
HFC Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HFC Bank präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 GHS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HFC Bank ein EPS von 0,080 GHS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,27 Prozent auf 320,3 Millionen GHS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,0 Millionen GHS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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