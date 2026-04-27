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27.04.2026 06:31:29
HFC Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HFC Bank hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,06 GHS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 GHS je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HFC Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 359,4 Millionen GHS im Vergleich zu 384,0 Millionen GHS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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