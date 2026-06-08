HG Holdings Aktie
WKN DE: A2JHEB / ISIN: US42834P1084
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08.06.2026 06:00:13
Hg-backed Gen II targets $6bn sale
New York-based group in preliminary talks to target sales process in second half of this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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