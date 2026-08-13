HG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HG lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at