HG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HG hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at