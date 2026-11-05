HG Infra Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HG Infra Engineering stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,24 INR gegenüber 7,95 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,05 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at