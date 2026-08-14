HG Infra Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HG Infra Engineering ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HG Infra Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HG Infra Engineering ein EPS von 15,23 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HG Infra Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 11,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at