30.03.2026 06:31:29

HG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HG lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HG ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,0 Millionen USD – ein Plus von 45,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HG 2,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,390 USD. Im letzten Jahr hatte HG einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,36 Millionen USD, während im Vorjahr 12,51 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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