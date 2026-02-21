Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
|
21.02.2026 18:50:27
HG Vora Dumps All Six Flags Shares Worth $49.4 Million
According to an SEC filing dated Feb. 17, 2026, HG Vora Capital Management, LLC, sold its entire holding of Six Flags Entertainment (NYSE:FUN), a change of 2,175,000 shares. The estimated transaction value is $49.42 million, calculated using the average share price for the quarter. The fund held no shares of Six Flags at year end.The fund fully liquidated its Six Flags stake, which previously made up 6.7% of AUM in the prior quarter.Top holdings after the quarter:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
