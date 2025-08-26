HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
|Nachlöscharbeiten dauern an
|
26.08.2025 07:29:39
HHLA-Aktie: Brandkatastrophe im Hamburger Hafen verletzt fünf Personen
Aufgrund des Feuers in einer Lagerhalle - in der mehrere Druckgasflaschen bis in die Nacht hinein weiter explodierten und auch Orte in der Umgebung in Brand setzten - sind bislang fünf Menschen verletzt worden. Einer davon schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr, ein zweiter ist schwer verletzt worden. 25 Menschen wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht.
Am frühen Morgen hob die Feuerwehr ihre Warnung vor starker Rauchentwicklung wieder auf. Am Montagnachmittag hatte sie zunächst vor Rauchgasen gewarnt, die durch den Brand im Stadtteil Veddel entstanden waren. Betroffen waren die Regionen Veddel, Moorfleet und Bergedorf, da die Rauchwolke nach Südosten zog. Am Nachmittag und Abend war eine dichte, dunkle Rauchwolke weithin über Hamburg sichtbar.
/cgl/DP/zb
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)mehr Nachrichten
|
06:34
|ROUNDUP: Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten dauern an (dpa-AFX)
|
06:27
|Großbrand im Hamburger Hafen - Löscharbeiten dauern an (dpa-AFX)
|
18.08.25
|HHLA-Aktie dennoch tiefer: Hamburger Hafen hängt Wettbewerber ab (dpa-AFX)
|
14.08.25
|HHLA-Aktie arbeitet sich ins Plus vor: HHLA steigert Umsatz in Q2 (dpa-AFX)
|
14.08.25