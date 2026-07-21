HHLA Aktie

HHLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488

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Prognosesenkung 21.07.2026 13:28:39

HHLA-Aktie dennoch fester: Gewinnziel für 2026 nach unten angepasst

HHLA-Aktie dennoch fester: Gewinnziel für 2026 nach unten angepasst

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt.

Umschlag und Transport entwickelten sich schlechter als erwartet, was das Unternehmen laut Mitteilung vom Montagabend mit dem Umbau von Containerterminals und Arbeiten am Schienennetz begründete.

Inzwischen geht der Hafenlogistiker davon aus, dass der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgehen wird, statt stark zu steigen. Der Transport der Container werde leicht zunehmen, nicht stark, wie zuvor angenommen.

Vor Zinsen und Steuern erwartet der Konzern inzwischen einen Gewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mit 175 bis 195 Millionen Euro gerechnet. Über Probleme an Terminals der HHLA hatte zuletzt das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Die HHLA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,93 Prozent höher bei 21,80 Euro.

/lkm/DP/mis

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: HHLA

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