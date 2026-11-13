HHLA Aktie

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WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488

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Zuschüsse 13.11.2026 16:11:00

HHLA-Aktie kaum verändert: Hamburg darf Kaimauersanierung bezuschussen

HHLA-Aktie kaum verändert: Hamburg darf Kaimauersanierung bezuschussen

Die EU-Kommission hat grünes Licht für umfangreiche staatliche Zuschüsse zur Modernisierung der Hamburger Hafeninfrastruktur gegeben.

Hamburg darf geplante Sanierungsinvestitionen in die Infrastruktur im Hafen der Hansestadt mit insgesamt 286 Millionen Euro direkt bezuschussen, womit sich die Zukunftsaussichten der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Containergeschäft verbessern. Die EU-Kommission gab in zwei Beihilfeverfahren grünes Licht für die geplanten staatlichen Geldspritzen an die städtische Hamburg Port Authority (HPA), die mit dem Geld sowie weiteren Eigenmitteln die Kaimauern in zwei Hafenbereichen sanieren wird.

EU-Kommission genehmigt staatliche Zuschüsse

Die Kommission kam nach ihrer Beihilfeprüfung zu dem Schluss, dass die Maßnahmen gemeinsame Verkehrsziele fördern werden, ohne den Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig zu verfälschen.

HHLA kann zusätzliche Ladungsmengen umschlagen

Die HPA als Hafeneigner verpachtet ihre Flächen an die HHLA. Die jetzt gesicherte Finanzierung der Kaimauererneuerung hat zur Folge, dass die HHLA perspektivisch wie geplant zusätzliche Ladungsmengen in Hamburg umschlagen kann.

HHLA-Aktie unverändert

Die HHLA-Aktie zeigt sich bei 21,30 Euro auf XETRA unverändert.

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Bildquelle: HHLA

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