HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
|Abschied
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26.11.2026 16:53:09
HHLA-Aktie legt zu: Börsennotierung soll aufgegeben werden
Das teilte der Hafenlogistiker mit, der sich im Besitz der Stadt und der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company befindet. Die Stadt behält als Mehrheitseigentümerin 50,1 Prozent der Anteile. Der Einstieg der nach Kapazität weltgrößten Reederei in das Hamburger Traditionsunternehmen HHLA im November 2024 war und ist umstritten.
Die HHLA hatte im April angekündigt, die Minderheitsaktionäre hinausdrängen zu wollen. Im Juni beschlossen die Hauptaktionäre dann den Ausschluss dieser. Die Stadt und MSC hielten damals über eine Beteiligungsgesellschaft bereits mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen Aktien. Entschädigt wurden die Anleger mit 21,16 Euro je Aktie. 2023 hatte MSC den Aktionären noch 16,75 Euro je Aktie geboten.
Zwischenzeitlich steigt die HHLA-Aktie im XETRA-Handel um 0,93 Prozent auf 21,60 Euro.
/lkm/DP/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
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