Barabfindung 06.01.2026 15:13:39

HHLA-Aktie springt hoch: Stadt und MSC planen Squeeze-out von Minderheitsaktionären

HHLA-Aktie springt hoch: Stadt und MSC planen Squeeze-out von Minderheitsaktionären

Die Stadt Hamburg und die Reederei MSC wollen verbliebene Minderheitsaktionäre der Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA) aus dem Unternehmen hinausdrängen.

Angestrebt werde ein sogenanntes Squeeze-out, teilte der Hafenlogistiker, der etwa Containerterminals betreibt, am späten Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.

Die Stadt und MSC, die Mediterranean Shipping Company aus der Schweiz, halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschließen zu können.

Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft muss den Minderheitsaktionären eine angemessene Barabfindung zahlen, wie das Aktiengesetz vorschreibt. Die Höhe der Zahlung werde demnächst von der Beteiligungsgesellschaft auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt, teilte die HHLA mit. Ein gerichtlich bestellter Prüfer werde kontrollieren, ob die Höhe angemessen sei.

Die nach Transportvolumen weltgrößte Containerreederei MSC war im November 2024 bei der HHLA eingestiegen. Abgemacht ist, dass die Genfer Reederei bis zu 49,9 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft halten wird. Die Stadt soll 50,1 Prozent wahren.

Die HHLA teilte mit, wirksam werde der Ausschluss der Minderheitsaktionäre mit einem Beschluss der Hauptversammlung und einer Eintragung im Handelsregister.

Die HHLA-Aktie legt am Dienstag via XETRA zeitweise um 7,04 Prozent auf 22,80 Euro zu.

/lkm/DP/jha

HAMBURG (dpa-AFX)

HHLA-Aktie dennoch höher: Gewinnprognose erneut nach unten korrigiert

