HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
|Containerterminals
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18.08.2026 07:07:39
HHLA-Aktie: Tarifstreit sorgt für Warnstreik im Hamburger Hafen
Das teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Verdi hatte das jüngste Angebot des Arbeitgeberverbands ZDS zurückgewiesen. Nach Ankündigung der Gewerkschaft betrifft der Warnstreik in Hamburg die vier großen Containerterminals des Hafens. Am Dienstag hat Verdi um 9.00 Uhr eine Demonstration am Containerterminal Burchardkai geplant. Verdi hat außerdem zu Warnstreiks in fünf weiteren Seehäfen aufgerufen.
/lkm/DP/zb
HAMBURG (dpa-AFX)
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