|
20.02.2026 06:31:28
HHLA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HHLA hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
HHLA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 424,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
HHLA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,76 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.