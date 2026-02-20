HHLA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HHLA hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

HHLA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 424,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 415,3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

HHLA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,76 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at