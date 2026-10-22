HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
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22.10.2026 15:19:38
HHLA senkt Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Die Hamburger Hafen und Logistik AG rechnet inzwischen mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 115 Millionen bis 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab. Zuvor erwartete die HHLA 150 bis 170 Millionen Euro. Der Containerterminal-Betreiber begründete die niedrigere Prognose mit Ausfällen infolge von Warnstreiks, Umbauarbeiten und einer Wertberichtigung.
Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass der Containerumschlag im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen wird. Zuvor hatte das Unternehmen nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die Umsatzprognose blieb unverändert./ton/DP/he
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